Трамп встретился с канцлером Германии Мерцом на полях саммита G7
Киев • УНН
Президент США провел встречу с канцлером Германии на полях саммита G7 в Канаде. Также, Трамп планировал переговоры с премьер-министром Канады и Великобритании.
Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом на полях саммита G7 в Канаде, передает УНН.
Детали
Фото встречи лидеров Германии и США обнародовала помощница Трампа по коммуникациям Марго Мартин.
Добавим
Президент США Дональд Трамп планировал провести короткую встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в кулуарах саммита G7. Эта встреча не была официально анонсирована Белым домом.
Ранее Трамп провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, а позже ожидается его короткая беседа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.