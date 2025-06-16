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Трамп встретился с канцлером Германии Мерцом на полях саммита G7

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Президент США провел встречу с канцлером Германии на полях саммита G7 в Канаде. Также, Трамп планировал переговоры с премьер-министром Канады и Великобритании.

Трамп встретился с канцлером Германии Мерцом на полях саммита G7

Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом на полях саммита G7 в Канаде, передает УНН.

Детали

Фото встречи лидеров Германии и США обнародовала помощница Трампа по коммуникациям Марго Мартин.

Добавим

Президент США Дональд Трамп планировал провести короткую встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в кулуарах саммита G7. Эта встреча не была официально анонсирована Белым домом.

Ранее Трамп провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, а позже ожидается его короткая беседа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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