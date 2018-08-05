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Трамп знову назвав СОТ "загальним лихом"

Трамп знову назвав СОТ "загальним лихом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в черговий раз назвав Світову організацію торгівлі “загальним лихом” і розкритикував своїх попередників. З таким твердженням американський лідер виступив перед своїми прихильниками у штаті Огайо, передає УНН.

“Тільки Огайо втратив більше 200 тис. робочих місць у промисловому секторі, з тих пір як Китай приєднався до СОТ. СОТ — це загальне лихо”, — зазначив американський лідер.

Трамп знову розкритикував американських політиків за їхні дії в економічній сфері. “Протягом багатьох десятиліть наші політики дозволяли іншим країнам красти наші робочі місця, грабувати усе наше багатство і економіку, — зазначив глава держави. — Я не думаю, що здебільшого вони свідомо це робили. Вони просто не знали і не розуміли, чим займаються”.

Нагадаємо, господар Білого дому неодноразово піддавав СОТ критиці. Так, у квітні він написав у своєму Twitter, що СОТ, надаючи преференції Китаю, веде себе несправедливо по відношенню до США. На початку червня на нараді свого кабінету Трамп назвав “лихом” Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі і СОТ. Американський лідер також заявляв, що Вашингтон буде домагатися реформування цієї організації.

Як повідомило 29 червня інтернет-видання Axios з посиланням на осіб, які брали участь в обговоренні питань торгової політики США, президент не раз говорив своїм радникам про бажання вивести США з числа членів СОТ. Сам Трамп це в той же день і спростував. “Я не веду таких розмов”, — сказав він журналістам.

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