Трамп вновь назвал ВТО "всеобщим бедствием"

“Только Огайо потерял более 200 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, с тех пор как Китай присоединился к ВТО. ВТО — это всеобщая беда”, — отметил американский лидер.

Трамп вновь раскритиковал американских политиков за их действия в экономической сфере. “В течение многих десятилетий наши политики позволяли другим странам воровать наши рабочие места, грабить все наше богатство и экономику, — отметил глава государства. — Я не думаю, что в основном они сознательно это делали. Они просто не знали и не понимали, чем занимаются”.

Напомним, хозяин Белого дома неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал “бедой” Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли и ВТО. Американский лидер также заявлял, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации.

Как сообщил 29 июня интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, принимавших участие в обсуждении вопросов торговой политики США, президент не раз говорил своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО. Сам Трамп это в тот же день и опроверг. “Я не веду таких разговоров”, — сказал он журналистам.