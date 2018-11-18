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Трамп заявив, що не хотів би слухати запис вбивства Хашкаджі

Трамп заявив, що не хотів би слухати запис вбивства Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна має аудіозаписи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, однак сам він вважав би за краще їх не слухати, передає УНН з посиланням на Анадолу.

За словами американського лідера, США мають у своєму розпорядженні аудіозаписи вбивства саудівського журналіста, і йому надали детальну інформацію про аудіозапис.

При цьому сам він зазначив, що не хотів би слухати запис через його жорстокість.

"Це жахливий запис. Вбивство було жорстоким, дуже диким і кошмарним", - сказав Трамп.

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Разом з тим, він зазначив, що США не хочуть псувати відносини з Ер-Ріяд, нагадавши при цьому, що Вашингтон вже ввів санкції стосовно низки офіційних осіб королівства.

"У той же час я не хочу втрачати нашого союзника, у багатьох сферах дуже гарного союзника", - сказав президент США.

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Як повідомляв УНН, 13 жовтня телеканал CNN з посиланням на турецьку газету Sabah повідомив, що перш ніж увійти до будівлі генконсульства журналіст активував на своєму годиннику Apple Watch функцію аудіозапису. В результаті пристрій записав процес його допиту, тортур і вбивства.

Нагадаємо, Джамаль Ахмад Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і відтоді не виходив на зв'язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомили, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертного вироку для п'яти вбивць саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

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