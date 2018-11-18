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Трамп заявил, что не хотел бы слушать запись убийства Хашкаджи

Трамп заявил, что не хотел бы слушать запись убийства Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 5965 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна располагает аудиозаписями убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, однак сам он предпочел бы их не слушать, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

По словам американского лидера, США располагают аудиозаписями убийства саудовского журналиста, и ему предоставили детальную информацию об аудиозаписи.

При этом сам он отметил, что предпочел бы не слушать запись из-за ее жестокости.

“Это ужасающая запись. Убийство было жестоким, очень диким и кошмарным”, — сказал Трамп.

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Вместе с тем, он отметил, что США не хотят портить отношения с Эр-Риядом, напомнив при этом, что Вашингтон уже ввел санкции в отношении ряда официальных лиц королевства.

“В то же время я не хочу терять нашего союзника, во многих отношениях очень хорошего союзника”, — сказал президент США.

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Как сообщал УНН, 13 октября телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah сообщил, что прежде чем войти в здание генконсульства журналист активировал на своих часах Apple Watch функцию аудиозаписи. В результате устройство записал процесс его допроса, пыток и убийства.

Напомним, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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