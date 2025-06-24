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Трамп відправився до Нідерландів на саміт НАТО: деталі візиту

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Президент США Дональд Трамп вилетів до Нідерландів на борту Air Force One. Очікується, що він прибуде до Схіпхолу близько 19:00 за місцевим часом, а потім вирушить до Хейс-тен-Бос на вечерю з королем Віллемом-Александром, королевою Максимою та іншими главами урядів.

Трамп відправився до Нідерландів на саміт НАТО: деталі візиту

Президент США Дональд Трамп прямує до Нідерландів, пише УНН з посиланням на NOS.

Деталі

Трамп, як повідомляється, сів на борт Air Force One недалеко від Вашингтона і вилетів.

Очікується, що президент США прибуде до Схіпхолу, найбільшого міжнародного аеропорту в Нідерландах, рано ввечері. Видання пише, що прибуття Трампа очікується близько 19:00 за місцевим часом. "Звідти він вирушить прямо в Хейс-тен-Бос, щоб пообідати з королем Віллемом-Александром і королевою Максимою, а також з усіма іншими главами урядів", - зазначає видання.

"Трамп також проведе ніч у Хейс-тен-Босі", - пише видання.

Підготовку до зустрічі Зеленського з Трампом обговорили з Вашингтоном - ОП24.06.25, 13:50 • 2488 переглядiв

Доповнення

Сьогодні 45 глав держав та урядів приїжджають до Гааги на саміт НАТО. Для захисту всіх було організовано найбільшу операцію з безпеки в історії Нідерландів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Air Force One
Вашингтон
Дональд Трамп
Нідерланди
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