Трамп відправився до Нідерландів на саміт НАТО: деталі візиту

Президент США Дональд Трамп прямує до Нідерландів, пише УНН з посиланням на NOS.

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Трамп, як повідомляється, сів на борт Air Force One недалеко від Вашингтона і вилетів.

Очікується, що президент США прибуде до Схіпхолу, найбільшого міжнародного аеропорту в Нідерландах, рано ввечері. Видання пише, що прибуття Трампа очікується близько 19:00 за місцевим часом. "Звідти він вирушить прямо в Хейс-тен-Бос, щоб пообідати з королем Віллемом-Александром і королевою Максимою, а також з усіма іншими главами урядів", - зазначає видання.

"Трамп також проведе ніч у Хейс-тен-Босі", - пише видання.

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Доповнення

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