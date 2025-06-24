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Трамп отправился в Нидерланды на саммит НАТО: детали визита

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Президент США Дональд Трамп вылетел в Нидерланды на борту Air Force One. Ожидается, что он прибудет в Схипхол около 19:00 по местному времени, а затем отправится в Хейс-тен-Бос на ужин с королем Виллемом-Александром, королевой Максимой и другими главами правительств.

Трамп отправился в Нидерланды на саммит НАТО: детали визита

Президент США Дональд Трамп направляется в Нидерланды, пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Трамп, как сообщается, сел на борт Air Force One недалеко от Вашингтона и вылетел.

Ожидается, что президент США прибудет в Схипхол, крупнейший международный аэропорт в Нидерландах, рано вечером. Издание пишет, что прибытие Трампа ожидается около 19:00 по местному времени. "Оттуда он отправится прямо в Хейс-тен-Бос, чтобы пообедать с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также со всеми остальными главами правительств", - отмечает издание.

"Трамп также проведет ночь в Хейс-тен-Босе", - пишет издание.

Подготовку к встрече Зеленского с Трампом обсудили с Вашингтоном - ОП24.06.25, 13:50 • 2440 просмотров

Дополнение

Сегодня 45 глав государств и правительств приезжают в Гаагу на саммит НАТО. Для защиты всех была организована крупнейшая операция по безопасности в истории Нидерландов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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