Трамп отправился в Нидерланды на саммит НАТО: детали визита
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп вылетел в Нидерланды на борту Air Force One. Ожидается, что он прибудет в Схипхол около 19:00 по местному времени, а затем отправится в Хейс-тен-Бос на ужин с королем Виллемом-Александром, королевой Максимой и другими главами правительств.
Президент США Дональд Трамп направляется в Нидерланды, пишет УНН со ссылкой на NOS.
Детали
Трамп, как сообщается, сел на борт Air Force One недалеко от Вашингтона и вылетел.
Ожидается, что президент США прибудет в Схипхол, крупнейший международный аэропорт в Нидерландах, рано вечером. Издание пишет, что прибытие Трампа ожидается около 19:00 по местному времени. "Оттуда он отправится прямо в Хейс-тен-Бос, чтобы пообедать с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также со всеми остальными главами правительств", - отмечает издание.
"Трамп также проведет ночь в Хейс-тен-Босе", - пишет издание.
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Дополнение
Сегодня 45 глав государств и правительств приезжают в Гаагу на саммит НАТО. Для защиты всех была организована крупнейшая операция по безопасности в истории Нидерландов.