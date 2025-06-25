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"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
08:58 • 4282 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
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Трамп сказав путіну, що йому "потрібна допомога з росією", але вважає, що "прогрес досягається"

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Дональд Трамп розповів, що у відповідь на пропозицію допомоги з Іраном сказав путіну, що йому "потрібна допомога з росією". Щодо війни рф проти України Трамп заявив, що "прогрес досягається".

Трамп сказав путіну, що йому "потрібна допомога з росією", але вважає, що "прогрес досягається"

Президент США Дональд Трамп розповів, що у відповідь на пропозицію допомоги з Іраном сказав главі кремля володимиру путіну, що йому "потрібна допомога з росією". При цьому щодо питання війни рф проти України Трамп сказав, що думає, що "прогрес досягається", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

"Я говорив з володимиром путіним, і він був дуже люб'язний. Він зголосився допомогти з Іраном", - сказав Трамп журналістам по прибуттю на саміт НАТО в Гаазі.

"Я сказав, що мені не потрібна допомога з Іраном - мені потрібна допомога з росією", - вів далі Трамп.

"Я сказав: зробіть мені ласку і допоможіть нам із росією, а не з Іраном. Але він був дуже люб'язний", - зазначив президент США.

Коли справа дійшла до російсько-української війни, Трамп додав: "Я думаю, що прогрес досягається".

"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО25.06.25, 11:58 • 4238 переглядiв

Доповнення

Трамп приклав зусиль щодо посередництва у питанні мирних переговорів між росією та Україною, до якої рф повномасштабно вторглася у лютому 2022 року. На цьому тлі рф та Україна, вперше за три роки, провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі. Головним результатом наразі стали обміни полонених. Сторони також обмінялися документами з баченням щодо припинення вогню. 

рф під час переговорів у Стамбулі зізналася, що їхній меморандум є ультиматумом - Зеленський10.06.25, 14:57 • 3790 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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