Трамп сказав путіну, що йому "потрібна допомога з росією", але вважає, що "прогрес досягається"

Президент США Дональд Трамп розповів, що у відповідь на пропозицію допомоги з Іраном сказав главі кремля володимиру путіну, що йому "потрібна допомога з росією". При цьому щодо питання війни рф проти України Трамп сказав, що думає, що "прогрес досягається", пише УНН з посиланням на Sky News.

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"Я говорив з володимиром путіним, і він був дуже люб'язний. Він зголосився допомогти з Іраном", - сказав Трамп журналістам по прибуттю на саміт НАТО в Гаазі.

"Я сказав, що мені не потрібна допомога з Іраном - мені потрібна допомога з росією", - вів далі Трамп.

"Я сказав: зробіть мені ласку і допоможіть нам із росією, а не з Іраном. Але він був дуже люб'язний", - зазначив президент США.

Коли справа дійшла до російсько-української війни, Трамп додав: "Я думаю, що прогрес досягається".

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Доповнення

Трамп приклав зусиль щодо посередництва у питанні мирних переговорів між росією та Україною, до якої рф повномасштабно вторглася у лютому 2022 року. На цьому тлі рф та Україна, вперше за три роки, провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі. Головним результатом наразі стали обміни полонених. Сторони також обмінялися документами з баченням щодо припинення вогню.

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