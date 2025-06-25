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Трамп сказал путину, что ему "нужна помощь с россией", но считает, что "прогресс достигается"

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Дональд Трамп рассказал, что в ответ на предложение помощи с Ираном сказал путину, что ему "нужна помощь с россией". Относительно войны рф против Украины Трамп заявил, что "прогресс достигается".

Трамп сказал путину, что ему "нужна помощь с россией", но считает, что "прогресс достигается"

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ответ на предложение помощи с Ираном сказал главе кремля владимиру путину, что ему "нужна помощь с россией". При этом по вопросу войны рф против Украины Трамп сказал, что думает, что "прогресс достигается", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Я говорил с владимиром путиным, и он был очень любезен. Он согласился помочь с Ираном", - сказал Трамп журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

"Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном - мне нужна помощь с россией", - продолжал Трамп.

"Я сказал: сделайте мне одолжение и помогите нам с россией, а не с Ираном. Но он был очень любезен", - отметил президент США.

Когда дело дошло до российско-украинской войны, Трамп добавил: "Я думаю, что прогресс достигается".

"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО25.06.25, 11:58 • 4026 просмотров

Дополнение

Трамп приложил усилия по посредничеству в вопросе мирных переговоров между россией и Украиной, в которую рф полномасштабно вторглась в феврале 2022 года. На этом фоне рф и Украина, впервые за три года, провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Главным результатом пока стали обмены пленными. Стороны также обменялись документами с видением по прекращению огня. 

рф во время переговоров в Стамбуле призналась, что их меморандум является ультиматумом - Зеленский 10.06.25, 14:57 • 3790 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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