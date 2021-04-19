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Трамп розкритикував рішення Байдена відкласти виведення військ з Афганістану

Трамп розкритикував рішення Байдена відкласти виведення військ з Афганістану

Київ • УНН

 • 15026 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував рішення свого наступника Джо Байдена про виведення військ з Афганістану до 11 вересня. На думку Трампа, США могли б зробити це швидше, відповідно до домовленостей, досягнутих його адміністрацією, передає УНН.

Цитата

“Вихід з Афганістану — чудове і позитивне рішення. Я планував, що ми виведемо війська 1 травня, і нам варто бути якомога ближче до цього графіку”, — передає Washington Examiner заяву пана Трампа. Він зазначив, що “ми можемо вийти раніше, і нам варто це зробити”.

Деталі

Дональд Трамп також заявив, що вважає нетактовним використовувати річницю терактів 2001 року як точку виведення. “11 вересня символізує дуже сумні події і період в історії нашої країни, і він повинен залишатися днем ​​пам’яті і поваги тих великих душ, які ми втратили”, — заявив він.

Доповнення

Колишня адміністрація США домовилася з владою Афганістану про виведення американських військових з країни до 1 травня року. У квітні Джозеф Байден оголосив, що 1 травня США розпочнуть виведення військ, а до 11 вересня виведуть контингент з країни. Військові, необхідні для охорони американського посольства в Кабулі, залишаться після 11 вересня. Представники руху “Талібан” повідомили, що відновлять нападу на іноземних солдат в Афганістані, якщо ті не покинуть відповідно до початковими домовленостями.

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