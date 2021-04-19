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Трамп раскритиковал решение Байдена отложить вывод войск из Афганистана

Трамп раскритиковал решение Байдена отложить вывод войск из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 15004 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена о выводе войск из Афганистана до 11 сентября. По мнению Трампа, США могли бы сделать это быстрее, в соответствии с договоренностями, достигнутыми администрацией, передает УНН.

Цитата

“Выход из Афганистана — замечательное и положительное решение. Я планировал, что мы выведем войска 1 мая, и нам стоит быть как можно ближе к этому графику”, — передает Washington Examiner заявление господина Трампа. Он отметил, что “мы можем выйти раньше, и нам стоит это сделать”.

Детали

Дональд Трамп также заявил, что считает бестактным использовать годовщину терактов 2001 года как точку вывода. “11 сентября символизирует очень печальные события и период в истории нашей страны, и он должен оставаться днем ​​памяти и уважения тех великих душ, которые мы потеряли”, — заявил он.

Дополнение

Прежняя администрация США договорилась с властями Афганистана о выводе американских военных из страны до 1 мая года. В апреле Джозеф Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск, а до 11 сентября выведут контингент из страны. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября. Представители движения “Талибан” сообщили, что возобновят нападения на иностранных солдат в Афганистане, если те не покинут соответствии с первоначальными договоренностями.

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