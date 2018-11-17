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Трамп обговорить вбивство Хашкаджі з керівництвом ЦРУ

Трамп обговорить вбивство Хашкаджі з керівництвом ЦРУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. ЦРУ ще не передало президенту США Дональда Трампа доповідь з висновками про те, хто замовив вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це американський лідер заявив в суботу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Він додав, що "обговорить зміст доповіді розвідки з держсекретарем США Майком Помпео і директором ЦРУ Джиною Хаспел вдень ​​у суботу".

У ЦРУ, за даними ЗМІ, вважають, що головним замовником вбивства Хашкаджі став фактичний лідер Саудівської Аравії, принц Мухаммед бін Салман.

При цьому Трамп вкотре повторив, що за його відомостями принц не був замішаний у вбивство журналіста. Президент США сказав, що він ще не встиг ознайомитися зі змістом доповіді ЦРУ. Він пообіцяв обговорити ситуацію, що виникла, з керівництвом ЦРУ, головою держдепартаменту США Майком Помпео і іншими чиновниками у найближчі години.

Трамп підкреслив, що влада США не збирається екстрадувати з країни турецького опозиціонера, ісламського проповідника Фетуллаха Гюлена. Напередодні телеканал NBC News повідомив, що Гюлена, нібито, можуть екстрадувати з США для "заспокоєння" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який публічно звинувачує вище керівництво Саудівської Аравії у вбивстві Хашкаджі.

Анкара вимагає від Вашингтона екстрадиції Гюлена, який живе в США з 1999 року. На батьківщині проповідника звинуватили в організації спроби військового перевороту в 2016 році. Трамп заявив, що "це (екстрадиція Гюлена - ред.) навіть не розглядається". У міністерстві юстиції країни в п'ятницю спростували твердження журналістів NBC.

Також Трамп розповів про хороші відносинм з Ердоганом і про своє бажання зміцнити співпрацю між двома країнами. Президент США також заявив, що Саудівська Аравія є "дійсно вражаючим союзником США, допомагаючи нам створювати робочі місця і розвивати економіку".

Раніше США ввели санкції через вбивство Хашкаджі.

Хашкаджі зник у день візиту в саудівське консульство у Стамбулі 2 жовтня. У Туреччині заявили, що тіло Хашкаджі знайшли в колодязі.

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