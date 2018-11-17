Трамп обговорить вбивство Хашкаджі з керівництвом ЦРУ

КИЇВ. 17 листопада. УНН. ЦРУ ще не передало президенту США Дональда Трампа доповідь з висновками про те, хто замовив вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це американський лідер заявив в суботу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.