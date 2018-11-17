Трамп обговорить вбивство Хашкаджі з керівництвом ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. ЦРУ ще не передало президенту США Дональда Трампа доповідь з висновками про те, хто замовив вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це американський лідер заявив в суботу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Він додав, що "обговорить зміст доповіді розвідки з держсекретарем США Майком Помпео і директором ЦРУ Джиною Хаспел вдень у суботу".
У ЦРУ, за даними ЗМІ, вважають, що головним замовником вбивства Хашкаджі став фактичний лідер Саудівської Аравії, принц Мухаммед бін Салман.
При цьому Трамп вкотре повторив, що за його відомостями принц не був замішаний у вбивство журналіста. Президент США сказав, що він ще не встиг ознайомитися зі змістом доповіді ЦРУ. Він пообіцяв обговорити ситуацію, що виникла, з керівництвом ЦРУ, головою держдепартаменту США Майком Помпео і іншими чиновниками у найближчі години.
Трамп підкреслив, що влада США не збирається екстрадувати з країни турецького опозиціонера, ісламського проповідника Фетуллаха Гюлена. Напередодні телеканал NBC News повідомив, що Гюлена, нібито, можуть екстрадувати з США для "заспокоєння" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який публічно звинувачує вище керівництво Саудівської Аравії у вбивстві Хашкаджі.
Анкара вимагає від Вашингтона екстрадиції Гюлена, який живе в США з 1999 року. На батьківщині проповідника звинуватили в організації спроби військового перевороту в 2016 році. Трамп заявив, що "це (екстрадиція Гюлена - ред.) навіть не розглядається". У міністерстві юстиції країни в п'ятницю спростували твердження журналістів NBC.
Також Трамп розповів про хороші відносинм з Ердоганом і про своє бажання зміцнити співпрацю між двома країнами. Президент США також заявив, що Саудівська Аравія є "дійсно вражаючим союзником США, допомагаючи нам створювати робочі місця і розвивати економіку".
Раніше США ввели санкції через вбивство Хашкаджі.
Хашкаджі зник у день візиту в саудівське консульство у Стамбулі 2 жовтня. У Туреччині заявили, що тіло Хашкаджі знайшли в колодязі.