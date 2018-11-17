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Трамп обсудит убийство Хашкаджи с руководством ЦРУ

Трамп обсудит убийство Хашкаджи с руководством ЦРУ

Киев  •  УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. ЦРУ еще не передало президенту США Дональду Трампу доклад с выводами о том, кто заказал убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом американский лидер заявил в субботу, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Он добавил, что "обсудит содержание доклада разведки с госсекретарем США Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел днем в субботу".

В ЦРУ, по данным СМИ, считают, что главным заказчиком убийства Хашкаджи стал фактический лидер Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман.

При этом Трамп в очередной раз повторил, что по его сведениям принц не был замешан в убийстве журналиста. Президент США сказал, что он еще не успел ознакомиться с содержанием доклада ЦРУ. Он пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с руководством ЦРУ, главой госдепартамента США Майком Помпео и другими чиновниками в ближайшие часы.

Трамп подчеркнул, что власти США не собираются экстрадировать из страны турецкого оппозиционера, исламского проповедника Фетуллаха Гюлена. Накануне телеканал NBC News сообщил, что Гюлена, якобы, могут экстрадировать из США для "умиротворения" президента Турции Тайипа Эрдогана, который публично обвиняет высшее руководство Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи.

Анкара требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, который живет в США с 1999 года. На родине проповедника обвинили в организации попытки военного переворота в 2016 году. Трамп заявил, что "это (экстрадиция Гюлена - ред.) даже не рассматривается". В министерстве юстиции США в пятницу опровергли утверждения журналистов NBC.

Также Трамп рассказал о хороших отношениях с Эрдоганом и о своем желании укрепить сотрудничество между двумя странами. Президент США также заявил, что Саудовская Аравия является "действительно впечатляющим союзником США, помогая нам создавать рабочие места и развивать экономику".

Ранее США ввели санкции из-за убийства Хашкаджи.

Хашкаджи пропал в день визита в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября. В Турции заявили, что тело Хашкаджи нашли в колодце.

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