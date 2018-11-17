СМИ: ЦРУ установило, что наследный принц Саудовской Аравии распорядился убить Хашкаджи

“Принятая позиция заключается в том, что это (убийство журналиста) не могло произойти без его ведома или участия”, — приводит газета в подтверждение слова источника. “ЦРУ изучило звонки саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, брата принца, Хашкаджи. Халед сказал Хашкаджи, что он должен посетить саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить брачные документы, а также заверил его, что ему ничего не грозит. Халед сделал звонок по указанию брата, хотя и неясно, знал ли Халед, что Хашкаджи убьют”, — сообщает издание.

Газета со ссылкой на окружение президента США также сообщает, что Дональду Трампу были представлены доказательства причастности наследного принца к убийству, но глава Белого дома воспринял их скептически. Трамп также просил ЦРУ и Госдепартамент сообщить, где находятся останки журналиста. В выводах ЦРУ о причастности наследного принца к убийству также говорится, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд “фактически является главным человеком в стране, который контролирует даже незначительные дела в королевстве”. “Принято считать, что это (убийство) не могло произойти без его ведома”, — приводит издание слова члена администрации.

Напоминаем, Эрдоган и Трамп заявили о необходимости пролить свет на все детали убийства Хашкаджи.