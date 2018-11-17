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ЗМІ: ЦРУ встановило, що наслідний принц Саудівської Аравії розпорядився вбити Хашкаджі

ЗМІ: ЦРУ встановило, що наслідний принц Саудівської Аравії розпорядився вбити Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США прийшло до висновку, що наказ про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині віддав наслідний принц королівства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. З такою заявою в п’ятницю виступила газета The Washington Post, посилаючись на джерела в ЦРУ, повідомляє УНН.

“Прийнята позиція полягає в тому, що це (вбивство журналіста) не могло статися без його відома або участі”, — наводить газета на підтвердження слова джерела. “ЦРУ вивчило дзвінки саудівського посла в США Халеда бін Сальмана, брата принца, Хашкаджі. Халед сказав Хашкаджі, що він повинен відвідати саудівське консульство в Стамбулі, щоб отримати шлюбні документи, а також запевнив його, що йому нічого не загрожує. Халед зробив дзвінок за вказівкою брата, хоча і неясно, чи знав Халед, що Хашкаджі вб’ють”, — повідомляє видання.

Газета з посиланням на оточення президента США також повідомляє, що Дональду Трампу були представлені докази причетності наслідного принца до вбивства, але глава Білого дому сприйняв їх скептично. Трамп також просив ЦРУ і Держдепартамент повідомити, де знаходяться рештки журналіста. У висновках ЦРУ про причетність наслідного принца до вбивства також говориться, що Мухаммед бен Сальман Аль Сауд “фактично є головною людиною в країні, який контролює навіть незначні справи в королівстві”. “Прийнято вважати, що це (вбивство) не могло статися без його відома”, — наводить видання слова члена адміністрації.

Нагадуємо, Ердоган і Трамп заявили про необхідність пролити світло на всі деталі вбивства Хашкаджі.

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