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The Guardian

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Трамп не припиняє війну в Україні, він її продовжує - The Telegraph

Київ • УНН

 • 3538 перегляди

Президент США обіцяв завершити війну рф проти України за 24 години, натомість Трамп і його команда роблять помилку за помилкою, "роздаючи надто багато карт осмілілому путіну".

Трамп не припиняє війну в Україні, він її продовжує - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп не припиняє війну в Україні, натомість він її продовжує. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує, що під час президентської кампанії Трамп не раз хвалився, що зможе покласти край війні між росією та Україною за "24 години", натомість нині Білий дім "хитається від однієї помилки до іншої, роздаючи забагато карт осмілілому путіну".

Білий дім прагнув домогтися підписання мирної угоди до Великодня. Для Трампа, марнославної людини зі схильністю до пишноти та церемоній, символізм такого досягнення був би справді дуже вчасним – і, можливо, наблизив би його до отрмання Нобелівської премії миру, про яку він мріє

- пише авторка.

На її думку, амбіції Трампа щодо "Великодньої мирної угоди" були не більш ніж видавання бажаного за дійсне.

володимир путін показав небагато ознак того, що він готовий припинити бойові дії або поступитися своїми максималістськими умовами для згоди на перемир’я, а саме: що Україна буде демілітаризована; їй буде заборонено вступати до НАТО; українські території, окуповані його військами, будуть юридично визнані російськими. Україна неодноразово заявляла, що ніколи не прийме такі умови в рамках перемир'я з москвою

- зазначається у статті.

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Авторка припускає, що Трамп розчарований тим, що росія гальмує переговори, тоді як Трамп переймається укладенням "будь-якої угоди з путіним, не зважаючи на конкретний зміст цієї угоди чи наслідки, які вона матиме для України".

"Безсумнівно, у Трампа все ще є деякі карти: він розмірковує про запровадження санкцій проти російського тіньового флоту нелегальних нафтових танкерів, які мають вирішальне значення для фінансування вторгнення путіна протягом останніх трьох років, якщо до кінця місяця не буде припинення вогню. Але чи наважиться він таким чином ще більше відштовхнути путіна від столу переговорів? Я не дуже впевнена", - резюмує авторка.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп поділився своїм баченням розвитку подій навколо переговорів між Україною та росією, висловивши обережний оптимізм щодо можливості зрушень у цьому процесі. Він зробив свою заяву наступного дня після зустрічі американського представника Віткоффа з президентом терористичної країни путіним.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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