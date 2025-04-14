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Трамп не прекращает войну в Украине, он ее продолжает - The Telegraph

Киев • УНН

 • 3674 просмотра

Президент США обещал завершить войну рф против Украины за 24 часа, вместо этого Трамп и его команда совершают ошибку за ошибкой, "раздавая слишком много карт осмелевшему путину".

Трамп не прекращает войну в Украине, он ее продолжает - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп не прекращает войну в Украине, напротив, он ее продолжает. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что во время президентской кампании Трамп не раз хвастался, что сможет положить конец войне между россией и Украиной за "24 часа", зато сейчас Белый дом "качается от одной ошибки к другой, раздавая слишком много карт осмелевшему путину".

Белый дом стремился добиться подписания мирного соглашения до Пасхи. Для Трампа, тщеславного человека со склонностью к пышности и церемониям, символизм такого достижения был бы действительно очень своевременным – и, возможно, приблизил бы его к получению Нобелевской премии мира, о которой он мечтает

- пишет автор.

По ее мнению, амбиции Трампа относительно "Пасхального мирного соглашения" были не более чем выдаванием желаемого за действительное.

владимир путин показал немного признаков того, что он готов прекратить боевые действия или уступить свои максималистские условия для согласия на перемирие, а именно: что Украина будет демилитаризована; ей будет запрещено вступать в НАТО; украинские территории, оккупированные его войсками, будут юридически признаны российскими. Украина неоднократно заявляла, что никогда не примет такие условия в рамках перемирия с москвой

- отмечается в статье.

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Автор предполагает, что Трамп разочарован тем, что россия тормозит переговоры, тогда как Трамп озабочен заключением "любого соглашения с путиным, несмотря на конкретное содержание этого соглашения или последствия, которые оно будет иметь для Украины".

"Несомненно, у Трампа все еще есть некоторые карты: он размышляет о введении санкций против российского теневого флота нелегальных нефтяных танкеров, которые имеют решающее значение для финансирования вторжения путина в течение последних трех лет, если до конца месяца не будет прекращения огня. Но решится ли он таким образом еще больше оттолкнуть путина от стола переговоров? Я не очень уверена", - резюмирует автор.

Напомним

Накануне Дональд Трамп поделился своим видением развития событий вокруг переговоров между Украиной и россией, выразив осторожный оптимизм относительно возможности сдвигов в этом процессе. Он сделал свое заявление на следующий день после встречи американского представителя Виткоффа с президентом террористической страны путиным.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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