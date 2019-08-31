Трамп має намір на запрошення Меркель відвідати Німеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в п'ятницю, що має намір скористатися запрошенням канцлера ФРН Ангели Меркель і відвідати Німеччину, однак не уточнив терміни візиту. Американський лідер розповів про це під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед тим, як відправитися в свою заміську резиденцію Кемп-Девід, передає УНН.
"Я збираюся відправитися в Польщу пізніше. У нас чудові стосунки з Польщею. І ми туди вирушимо. Ангела Меркель запросила мене відвідати Німеччину. На якомусь етапі ми цей (візит) підготуємо", - зазначив президент.
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Нагадаємо, Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Передбачалося, що 1 вересня американський президент візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. 2 вересня мали відбутися переговори з польським керівництвом. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським, який поїде в Польщу вже сьогодні, 31 серпня.
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