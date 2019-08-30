Трамп може відвідати Польщу в найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп може відвідати Польщу в найближчі місяці. Про це заявив у четвер Польському агентству преси глава кабінету президента республіки Кшиштоф Щерскій, передає УНН.
“Президент Трамп передав президенту (Анджею) Дуді, що він хотів би в найближчі місяці здійснити візит, який йому довелося сьогодні скасувати”, — сказав він, розкриваючи деталі телефонної розмови двох лідерів.
За словами Щерского, по телефону Трамп “вибачився за ситуацію, що склалася”. “У зв’язку з ураганом, який у вихідний повинен обрушитися на південні штати і може спричинити за собою катастрофічні наслідки, він порахував, що не зможе покинути США, що повинен бути на місці, в країні”, — зазначив він.
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Нагадаємо, Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Передбачалося, що 1 вересня глава Білого дому візьме участь у заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. 2 вересня мали відбутися переговори з польським керівництвом.
Зокрема, як раніше повідомив радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, у ці дні, під час візиту до Польщі, мала відбутись перша зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.
Нагадаємо, напередодні у Флориді ввели режим НС через ураган “Доріан”.
Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова — Гренландії.