Трамп анонсував "історичні дії" для розробки рідкоземельних металів у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижні буде вживати "історичні дії" у роботі над видобутком рідкоземельних мінералів у США. Про це Трамп заявив під час виcтупу в Конгресі, передає УНН.

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"На цьому тижні я також буду вживати історичні дії у роботі над критичними рідкоземельними мінералами тут, у США, у видобутку критично-рідкоземельних мінералів у США", - сказав Трамп.

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних металів. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

На думку Трампа так звана угода про копалини спрацює, як страховка від майбутнього нападу росії. Президент Зеленський заявляв, що кінцевий варіант угоди зі США щодо корисних копалин не робить із України боржників. У ній не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США.