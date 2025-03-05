Трамп анонсировал "исторические действия" для разработки редкоземельных металлов в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп анонсировал "исторические действия" по добыче редкоземельных минералов в США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Конгрессе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет предпринимать "исторические действия" в работе над добычей редкоземельных минералов в США. Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгрессе, передает УНН.
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"На этой неделе я также буду предпринимать исторические действия в работе над критически важными редкоземельными минералами здесь, в США, в добыче критически важных редкоземельных минералов в США", - сказал Трамп.
26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
По мнению Трампа, так называемое соглашение о полезных ископаемых сработает как страховка от будущего нападения России. Президент Зеленский заявлял, что окончательный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает Украину должником. В нем не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США.