Тіло 8-річної дівчинки знайшли через кілька днів після падіння у річку на Буковині

У Чернівецькій області у річці виявили тіло 8-річної дівчинки, на третій день після падіння дитини у водойму, за близько 5 км від місця зникнення, повідомили у четвер у МВС України, пише УНН.

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"Пошуки 8-річної дівчинки, яка впала в річку в Чернівецькій області припинені. У селі Коритне... виявили у річці Бережонка тіло дівчинки, приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення", - повідомили у МВС у соцмережах.

До пошукових заходів, як вказано, були залучені рятувальники, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери поліції, оперативники, співробітники групи реагування поліції, кінологи, фахівці водолазних робіт, спецтехніка.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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