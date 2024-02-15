Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  161155 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  160624 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  188717 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  233985 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  240140 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  226175 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  325590 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  357014 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

Тело 8-летней девочки было найдено в реке в Черновицкой области, Украина, через три дня после того, как она упала в водоем.

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Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на Херсонщине, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск.

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Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк

К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

В Херсоне бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к 10 годам лишения свободы за переход на сторону российских сил во время оккупации и добровольное вступление в незаконный правоохранительный орган.

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К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir

министерство обороны россии сообщило, что 14 ракет из украинской реактивной системы залпового огня РМ-70 Vampir были уничтожены средствами противовоздушной обороны над белгородской областью рф.

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В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir

Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.

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Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT

Венгрия заблокировала санкции ЕС против россии из-за предложенных мер, направленных против китайских компаний.

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Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT

Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

Певице и бывшему народному депутату Таисии Повалий заочно сообщено о подозрении за призывы к захвату Украины и оправдание вооруженной агрессии россии против страны.

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Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Украинское правительство обсудило с немецкой делегацией совместные региональные проекты восстановления с немецкими инвесторами, а также приоритеты и повестку дня Конференции по восстановлению Украины 2024 года в Берлине.

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В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

19-летний парень умер в больнице после ранений, полученных во время нападения россиян на Херсон накануне, в результате которого также пострадали 14-летний ребенок и две женщины.

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Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

В сообщениях местных телеграм-каналов белгорода рф говорится о том, что после сирены воздушной тревоги на улице появился дым и что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения.

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В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ