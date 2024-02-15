Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

В Черновицкой области в реке обнаружили тело 8-летней девочки, на третий день после падения ребенка в водоем, в около 5 км от места исчезновения, сообщили в четверг в МВД Украины, пишет УНН.

Детали

"Поиски 8-летней девочки, которая упала в реку в Черновицкой области прекращены. В селе Корытное... обнаружили в реке Бережонка тело девочки, примерно в 5 километрах от места исчезновения", - сообщили в МВД в соцсетях.

К поисковым мероприятиям, как указано, были привлечены спасатели, полицейские офицеры громады, участковые офицеры полиции, оперативники, сотрудники группы реагирования полиции, кинологи, специалисты водолазных работ, спецтехника.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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