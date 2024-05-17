TikTok тестує можливість завантажувати 60-хвилинне відео
Київ • УНН
TikTok тестує нову функцію, яка дозволяє окремим користувачам завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин, відкриваючи двері для більш тривалого контенту, наприклад, повних епізодів та уроків.
TikTok тестує можливість завантаження 60-хвилинних відео. Про це повідомляє TechCrunch, передає УНН.
Деталі
У четвер компанія TechCrunch підтвердила, що TikTok тестує нову функцію, яка дозволяє обраним користувачам завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин. Ця зміна в форматі платформи означає розширення можливостей для контент-творців і відкриває двері для нових видів контенту.
Починаючи як платформа для коротких відео, TikTok з часом збільшував обмеження часу для відео. Однак це перше значне збільшення тривалості відео, яке зроблено за останні кілька років.
Представники TikTok зазначають, що ця нова можливість відкриває двері для творців контенту, які хочуть демонструвати більш довгі історії, влаштовувати уроки та публікувати повні епізоди телешоу. Це також може привернути творців, які раніше віддавали перевагу іншим платформам, таким як YouTube.
TikTok тестує можливість завантажувати 15-хвилинні відео25.10.23, 00:54 • 138956 переглядiв