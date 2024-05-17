TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео

TikTok тестирует возможность загрузки 60-минутных видео. Об этом сообщает TechCrunch, передает УНН.

Детали

В четверг компания TechCrunch подтвердила, что TikTok тестирует новую функцию, которая позволяет избранным пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут. Это изменение в формате платформы означает расширение возможностей для контент-творцов и открывает двери для новых видов контента.

Начав как платформа для коротких видео, TikTok со временем увеличивал ограничения по времени для видео. Однако это первое значительное увеличение продолжительности видео, которое сделано за последние несколько лет.

Представители TikTok отмечают, что эта новая возможность открывает двери для создателей контента, которые хотят демонстрировать более длинные истории, устраивать уроки и публиковать полные эпизоды телешоу. Это также может привлечь создателей, которые ранее отдавали предпочтение другим платформам, таким как YouTube.

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