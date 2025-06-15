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"Тяга не досягнута": останні слова пілота Air India перед катастрофою, що забрала понад 240 життів

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Літак Air India, що прямував до Лондона, розбився в Ахмедабаді. Останні слова пілота: "Тяга не досягнута", "падіння". В авіакатастрофі загинули 240 людей, вижив лише один пасажир.

"Тяга не досягнута": останні слова пілота Air India перед катастрофою, що забрала понад 240 життів

Літак Air India, який прямував з Ахмедабада до Лондона, розбився за кілька хвилин після зльоту, врізавшись у медичний гуртожиток. Напередодні катастрофи пілот встиг передати повідомлення: "Тяга не досягнута", "падіння", "лінія зв'язку під час цієї передачі дуже слабка", "Скоро".

Про це пише УНН із посиланням на IndiaToday.

Деталі

За словами джерел видання, "пілот авіакомпанії Air India, що виконувала рейс Лондон-Ахмедабад, надіслав повідомлення до диспетчерської служби повітряного руху (ATC) Ахмедабада перед катастрофою".

"Тяга не досягнута", "падіння", "лінія зв'язку під час цієї передачі дуже слабка", "Скоро" – це були останні повідомлення, надіслані пілотом Air India до диспетчерської служби повітряного руху (ATC) в аеропорту Ахмедабада після того, як рейс, що прямував до Лондона, врізався в медичний гуртожиток через кілька хвилин після зльоту

- повідомили джерела India Today TV.

Характер повідомлень, надісланих пілотом Air India до диспетчерської служби, свідчив про те, що з літаком щось пішло не так після того, як рейс AI171 знизився після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлаббхай Патель о 13:37 у четвер.

Доповнення

В авіакатастрофі в Ахмедабаді вижив лише один пасажир. Загинули 229 пасажирів та 12 членів екіпажу, а вцілілий – громадянин Великої Британії індійського походження.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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