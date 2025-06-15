"Тяга не достигнута": последние слова пилота Air India перед катастрофой, унесшей более 240 жизней

Самолет Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, разбился через несколько минут после взлета, врезавшись в медицинское общежитие. Накануне катастрофы пилот успел передать сообщение: "Тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время этой передачи очень слабая", "Скоро".

Об этом пишет УНН со ссылкой на IndiaToday.

Детали

По словам источников издания, "пилот авиакомпании Air India, выполнявшей рейс Лондон-Ахмедабад, прислал сообщение в диспетчерскую службу воздушного движения (ATC) Ахмедабада перед катастрофой".

"Тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время этой передачи очень слабая", "Скоро" – это были последние сообщения, отправленные пилотом Air India в диспетчерскую службу воздушного движения (ATC) в аэропорту Ахмедабада после того, как рейс, следовавший в Лондон, врезался в медицинское общежитие через несколько минут после взлета - сообщили источники India Today TV.

Характер сообщений, отправленных пилотом Air India в диспетчерскую службу, свидетельствовал о том, что с самолетом что-то пошло не так после того, как рейс AI171 снизился после вылета из международного аэропорта Сардар Валлаббхай Патель в 13:37 в четверг.

Дополнение

В авиакатастрофе в Ахмедабаде выжил только один пассажир. Погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа, а выживший – гражданин Великобритании индийского происхождения.

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