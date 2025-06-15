"Тяга не достигнута": последние слова пилота Air India перед катастрофой, унесшей более 240 жизней

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
05:00 • 7482 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 24881 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 46789 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 43668 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 43720 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 56597 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 48667 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 102966 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 68846 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58583 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.5м/с
59%
749мм
Популярные новости
По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К14 июня, 23:41 • 9462 просмотра
В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США15 июня, 01:10 • 17136 просмотра
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15 июня, 01:36 • 10536 просмотра
Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн02:26 • 9992 просмотра
Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести03:59 • 6724 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 31929 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 103271 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 166228 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 172951 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 187896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня06:40 • 1230 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 102966 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 52071 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 101491 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 81209 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

"Тяга не достигнута": последние слова пилота Air India перед катастрофой, унесшей более 240 жизней

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Самолет Air India, направлявшийся в Лондон, разбился в Ахмедабаде. Последние слова пилота: "Тяга не достигнута", "падение". В авиакатастрофе погибли 240 человек, выжил только один пассажир.

"Тяга не достигнута": последние слова пилота Air India перед катастрофой, унесшей более 240 жизней

Самолет Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, разбился через несколько минут после взлета, врезавшись в медицинское общежитие. Накануне катастрофы пилот успел передать сообщение: "Тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время этой передачи очень слабая", "Скоро".

Об этом пишет УНН со ссылкой на IndiaToday.

Детали

По словам источников издания, "пилот авиакомпании Air India, выполнявшей рейс Лондон-Ахмедабад, прислал сообщение в диспетчерскую службу воздушного движения (ATC) Ахмедабада перед катастрофой".

"Тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время этой передачи очень слабая", "Скоро" – это были последние сообщения, отправленные пилотом Air India в диспетчерскую службу воздушного движения (ATC) в аэропорту Ахмедабада после того, как рейс, следовавший в Лондон, врезался в медицинское общежитие через несколько минут после взлета

- сообщили источники India Today TV.

Характер сообщений, отправленных пилотом Air India в диспетчерскую службу, свидетельствовал о том, что с самолетом что-то пошло не так после того, как рейс AI171 снизился после вылета из международного аэропорта Сардар Валлаббхай Патель в 13:37 в четверг.

Дополнение

В авиакатастрофе в Ахмедабаде выжил только один пассажир. Погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа, а выживший – гражданин Великобритании индийского происхождения.

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа22.05.25, 03:31 • 3576 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Великобритания
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9