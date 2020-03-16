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Тести для виявлення коронавірусу надійшли до 15 областей - МОЗ

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Вже до 15 областей України надійшли тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Таку заяву в ефірі програми “Свобода слова” зробив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

Він зазначив, що на ринок зайшли експрес-тести, які дозволяють робити дослідження біля ліжка хворого.

Ляшко також додав, що зараз Міністерство охорони здоров’я готує наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

“Це звільняє ліжка у відділеннях інтенсивної терапії та апарати вентиляції штучної вентиляції легень”, — сказав Ляшко.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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