Тенісист Марченко переміг на старті турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Український тенісист Ілля Марченко виграв матч першого раунду на челенджері в італійській Ортізеї, інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Уродженець Донецьку у двох сетах впорався з Себастьяном Офнером — 7:6 (7:4), 6:1. За весь матч Офнеру не вдалося заробити на подачі українця жодного брейкпойнта.
Зустріч тривала 65 хвилин за які Марченко оформив 5 ейсів при двох подвійних помилках.
Додамо, у наступному раунді наш земляк зустрінеться з Уго Грейніром, з яким раніше не грав.