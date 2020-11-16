Теннисист Марченко победил на старте турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко выиграл матч первого раунда на Челленджер в итальянской Ортизеи, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Уроженец Донецка в двух сетах справился с Себастьяном Офнером — 7:6 (7:4), 6:1. За весь матч Офнеру не удалось заработать на подаче украинца ни единого брейкпойнта.
Встреча продолжалась 65 минут за которые Марченко оформил 5 эйсов при двух двойных ошибках.
Добавим, в следующем раунде наш земляк встретится с Уго Грейниром, с которым ранее не играл.