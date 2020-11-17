Тенісист Джокович переміг на старті підсумкового турніру АТР

У третьому геймі 8-й сіяний Шварцман здійснив брейк, але надовго його не вистачило — серб, маючи перший номер посіву, відповів двома. У другій партії Джокович також оформив два брейки проти жодного у аргентинця. Як наслідок 6:3, 6:2.

Таким чином Джокович в 12-й раз виграв свій поєдинок на старті Підсумкового чемпіонату.

Варто відзначити, що в даному квартеті свій поєдинок пізніше проведуть Александр Звєрєв (5) та Данило Медведєв (4).