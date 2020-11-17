Теннисист Джокович победил на старте итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В рамках Итогового турнира по теннису АТР в Лондоне серб Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана, сообщает УНН.
В третьем гейме 8-й сеяный Шварцман совершил брейк, но надолго его не хватило — серб, имея первый номер посева, ответил двумя. Во второй партии Джокович также оформил два брейка против одного у аргентинца. В результате 6:3, 6:2.
Таким образом Джокович в 12-й раз выиграл свой поединок на старте Итогового чемпионата.
Стоит отметить, что в данном квартете свой поединок позже проведут Александр Зверев (5) и Даниил Медведев (4).