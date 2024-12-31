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Тарифи-2025: які комунальні послуги подорожчають, а які залишаться незмінними

Київ • УНН

 • 5469 перегляди

Тарифи на газ для населення від "Нафтогазу" та електроенергію залишаться без змін до травня 2025 року. Водночас зростуть тарифи на транспортування газу, а вартість водопостачання може змінитися в окремих регіонах.

Які тарифи для населення у 2025 році залишатимуться незмінними, а які можуть зрости – УНН підготував відповідь.

Тарифи на природний газ

З січня 2025 року ціни на природний газ для побутових споживачів не зміняться, принаймні до кінця квітня.

Вартість для споживачів, які отримують газ від "Нафтогазу" наразі становить 7,96 грн за 1 кубічний метр газу і була пролонгована до 30 квітня 2025 року включно.

Однак, інші компанії, що теж постачають газ населенню мають різні тарифи, які коливаються від 7,79 до 9,99 за кубічний метр.

Слід зауважити, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 30 грудня ухвалила постанову щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ Оператор ГТС України на 2025-2029 рр. Відповідна постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Згідно з пропозиціями НКРЕКП, очікується підвищення тарифів на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

з €4,1/тис. куб м до €10,29/тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;

з €7,6-8,6/тис. куб м до €14,58-15,74/тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

У цих тарифах не передбачено точки з’єднання з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки тут немає даних щодо заброньованих обсягів. Крім того, у тарифах враховується відсутність транзиту російського газу з початком 2025 року.

Водночас тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок були збільшені у понад 4 рази (305%):

з 101,93 грн/тис. куб м до 464,37 грн/тис. куб м для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн/тис. куб м до 501,97 грн/тис. куб м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти під час замовлення потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок залишили без змін:

для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;

на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;

на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.

Чинні тарифи на транспортування газу short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 р.

Тарифи на електроенергію

З 1 червня 2024 року уряд України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 4,32 грн/кВт год. І поки змін не планується щонайменше до 1 травня 2025 року.

Для споживачів із двозонними та тризонними лічильниками тарифи теж не зміняться: у нічний час (з 23:00 до 07:00) ціна за електроенергію буде вдвічі меншою – 2,16 грн на кВт/год, повідомляли у Yasno.

Для споживачів із пільговими умовами, зокрема для власників установок електричного опалення, тариф становитиме 2,64 грн на кВт/год.

Тарифи на водопостачання та водовідведення

Тут ситуація ситуація дещо інша, адже ціну може переглянути і постачальник послуг, а в різних населених пунктах ціна може суттєво різнитися. І в деяких регіонах вже обговорюється можливість зміни тарифів, якщо не для населення, то для підприємств.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
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