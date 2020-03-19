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Таран назвав потенційне місце для розміщення бази ВМС ЗСУ

Таран назвав потенційне місце для розміщення бази ВМС ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Бердянський порт і надалі розглядається як потенційне місце для розміщення бази ВМС ЗС України. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час робочої поїздки до Запорізької області напередодні, повідомили УНН у пресслужбі МОУ.

"Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що Бердянський порт і надалі розглядається як потенційне місце для розміщення бази ВМС, перспективи створення якої розглядаються вже тривалий час. Її головним завданням має стати гарантія безпеки міста та регіону. Разом з тим, військова база не заважатиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей", - вказали в оборонному відомстві.

Також вказано, що під час візиту міністра в порт було обговорено питання безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, Таран назвав "недосяжною метою" адаптацію ЗСУ до стандартів НАТО найближчим часом.

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