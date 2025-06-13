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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Таємниче зникнення: у бухті на Майорці шукають зниклу пару відпочівальників, але натрапили на несподіване відкриття

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

В Іспанії шукають зниклого екс-поліцейського та його партнерку, які вийшли в море на човні. Знайдено тіло чоловіка та ще одне, яке може бути тілом мігранта.

Таємниче зникнення: у бухті на Майорці шукають зниклу пару відпочівальників, але натрапили на несподіване відкриття

Цивільна гвардія намагається розкрити таємниче зникнення Хуана Еррера, 67-річного колишнього поліцейського у відставці з Кальвії, та його партнерки, 57-річної Анжеліти Сільва де Соуза, бразилійки за національністю. Наразі знайдено два тіла, але лише одне відповідає опису.

Передає УНН із посиланням на Mallorca Magazin.

Деталі

У Іспанії колишній поліцейський і його партнерка зникли безвісти, після того як минулих вихідних вийшли у море моторному човні Sea Ray 270 Sundancer під назвою Zaragall.

Пошуки 67-річного Хуана Еррери та 57-річної Анхеліти Сілви де Соузи призвели до знахідки бездиханного тіла чоловіка в затоці Пальма - у цій же місцевості тривають пошуки його партнерки. Човен, на якому вони вирушили в плавання минулої суботи, був знайдений безвісти поблизу Са Драгонера в понеділок. Порожній човен містив мобільні телефони та залишки їжі. Згодом рятувальники знайшли тіло Еррери, колишнього місцевого поліцейського у відставці з Кальвії.

В іншому місці, за 14 морських миль (понад 20 км) на північний захід від скелястого острова Са-Драгонера, водолази майже одночасно виявили ще одне тіло, яке вже сильно розкладалося. Влада не вважає, що це Анхеліта Сілва де Соуза. Натомість підозрюють, що це може бути тіло мігранта, який загинув внаслідок аварії на човні.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що у гірському регіоні України безвісти зник 27-річний громадянин Франції.

Шестеро туристів загинули в Греції з початку червня через аномальну спеку, температура якої перевищувала 40°C.

Хоррор у бурхливому морі: пасажири круїзного лайнера "Crown Princess" поранені після шторму біля Нової Зеландії03.03.25, 14:58 • 25491 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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