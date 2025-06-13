Таємниче зникнення: у бухті на Майорці шукають зниклу пару відпочівальників, але натрапили на несподіване відкриття

Цивільна гвардія намагається розкрити таємниче зникнення Хуана Еррера, 67-річного колишнього поліцейського у відставці з Кальвії, та його партнерки, 57-річної Анжеліти Сільва де Соуза, бразилійки за національністю. Наразі знайдено два тіла, але лише одне відповідає опису.

Передає УНН із посиланням на Mallorca Magazin.

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У Іспанії колишній поліцейський і його партнерка зникли безвісти, після того як минулих вихідних вийшли у море моторному човні Sea Ray 270 Sundancer під назвою Zaragall.

Пошуки 67-річного Хуана Еррери та 57-річної Анхеліти Сілви де Соузи призвели до знахідки бездиханного тіла чоловіка в затоці Пальма - у цій же місцевості тривають пошуки його партнерки. Човен, на якому вони вирушили в плавання минулої суботи, був знайдений безвісти поблизу Са Драгонера в понеділок. Порожній човен містив мобільні телефони та залишки їжі. Згодом рятувальники знайшли тіло Еррери, колишнього місцевого поліцейського у відставці з Кальвії.

В іншому місці, за 14 морських миль (понад 20 км) на північний захід від скелястого острова Са-Драгонера, водолази майже одночасно виявили ще одне тіло, яке вже сильно розкладалося. Влада не вважає, що це Анхеліта Сілва де Соуза. Натомість підозрюють, що це може бути тіло мігранта, який загинув внаслідок аварії на човні.

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Раніше УНН передавав, що у гірському регіоні України безвісти зник 27-річний громадянин Франції.

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