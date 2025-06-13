Таинственное исчезновение: в бухте на Майорке ищут пропавшую пару отдыхающих, но наткнулись на неожиданное открытие

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 5660 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 22354 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 44794 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 70096 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 180657 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 162367 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 79282 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 109887 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50685 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66494 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 49763 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 46854 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72573 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57693 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47102 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 10654 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47449 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 58041 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72914 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 180674 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 27698 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 46134 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 113204 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 124162 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 147808 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Таинственное исчезновение: в бухте на Майорке ищут пропавшую пару отдыхающих, но наткнулись на неожиданное открытие

Киев • УНН

 • 820 просмотра

В Испании ищут пропавшего экс-полицейского и его партнершу, которые вышли в море на лодке. Найдено тело мужчины и еще одно, которое может быть телом мигранта.

Таинственное исчезновение: в бухте на Майорке ищут пропавшую пару отдыхающих, но наткнулись на неожиданное открытие

Гражданская гвардия пытается раскрыть таинственное исчезновение Хуана Эрреры, 67-летнего бывшего полицейского в отставке из Кальвии, и его партнерши, 57-летней Анжелиты Силва де Соуза, бразильянки по национальности. На данный момент найдено два тела, но только одно соответствует описанию.

Передает УНН со ссылкой на Mallorca Magazin.

Детали

В Испании бывший полицейский и его партнерша пропали без вести, после того как в минувшие выходные вышли в море на моторной лодке Sea Ray 270 Sundancer под названием Zaragall.

Поиски 67-летнего Хуана Эрреры и 57-летней Анхелиты Силвы де Соузы привели к находке бездыханного тела мужчины в заливе Пальма - в этой же местности продолжаются поиски его партнерши. Лодка, на которой они отправились в плавание в минувшую субботу, была найдена без вести вблизи Са Драгонера в понедельник. Пустая лодка содержала мобильные телефоны и остатки пищи. Впоследствии спасатели нашли тело Эрреры, бывшего местного полицейского в отставке из Кальвии.

В другом месте, в 14 морских милях (более 20 км) к северо-западу от скалистого острова Са-Драгонера, водолазы почти одновременно обнаружили еще одно тело, которое уже сильно разлагалось. Власти не считают, что это Анхелита Силва де Соуза. Вместо этого подозревают, что это может быть тело мигранта, погибшего в результате аварии на лодке.

Напомним

Ранее УНН передавал, что в горном регионе Украины без вести пропал 27-летний гражданин Франции.

Шестеро туристов погибли в Греции с начала июня из-за аномальной жары, температура которой превышала 40°C.

Хоррор в бушующем море: пассажиры круизного лайнера «Crown Princess» ранены после шторма возле Новой Зеландии03.03.25, 14:58 • 25490 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Испания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9