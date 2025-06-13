Таинственное исчезновение: в бухте на Майорке ищут пропавшую пару отдыхающих, но наткнулись на неожиданное открытие

Гражданская гвардия пытается раскрыть таинственное исчезновение Хуана Эрреры, 67-летнего бывшего полицейского в отставке из Кальвии, и его партнерши, 57-летней Анжелиты Силва де Соуза, бразильянки по национальности. На данный момент найдено два тела, но только одно соответствует описанию.

Передает УНН со ссылкой на Mallorca Magazin.

Детали

В Испании бывший полицейский и его партнерша пропали без вести, после того как в минувшие выходные вышли в море на моторной лодке Sea Ray 270 Sundancer под названием Zaragall.

Поиски 67-летнего Хуана Эрреры и 57-летней Анхелиты Силвы де Соузы привели к находке бездыханного тела мужчины в заливе Пальма - в этой же местности продолжаются поиски его партнерши. Лодка, на которой они отправились в плавание в минувшую субботу, была найдена без вести вблизи Са Драгонера в понедельник. Пустая лодка содержала мобильные телефоны и остатки пищи. Впоследствии спасатели нашли тело Эрреры, бывшего местного полицейского в отставке из Кальвии.

В другом месте, в 14 морских милях (более 20 км) к северо-западу от скалистого острова Са-Драгонера, водолазы почти одновременно обнаружили еще одно тело, которое уже сильно разлагалось. Власти не считают, что это Анхелита Силва де Соуза. Вместо этого подозревают, что это может быть тело мигранта, погибшего в результате аварии на лодке.

Напомним

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