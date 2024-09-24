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Ситуація напружена, але постійної місії МАГАТЕ на курській АЕС не планується - Гроссі

Ситуація напружена, але постійної місії МАГАТЕ на курській АЕС не планується - Гроссі

Київ • УНН

 • 109108 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо курської АЕС серйозна, але агентство не планує там постійної місії. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Курської атомної електростанції в росії залишається серйозною, але його агентство не планує розміщувати там постійну місію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Українські війська залишаються в Курській області росії, але вони перебувають приблизно за 40 км від станції.

Ситуація серйозна, оскільки відбувся військовий прорив, і цей прорив досяг стадії, коли він не так далеко від атомної електростанції

- сказав Гроссі.

Гроссі відвідав курську АЕС, яка складається з чотирьох реакторів, минулого місяця і зазначив, що станція буде "надзвичайно вразливою" у разі нападу, оскільки не має захисного купола.

У своїх коментарях перед початком дебатів на Генеральній Асамблеї ООН, він висловив сподівання, що сприятливі обставини дозволять йому не повертатися на станцію.

Я сподіваюся, що не буде потреби повертатися на Курську станцію, оскільки це означатиме, що ситуація стабілізувалася,

зазначив він.

За словами Гроссі, МАГАТЕ не планує розміщувати постійних спостерігачів на станції – на відміну від чотирьох українських АЕС, включаючи Запорізьку станцію, захоплену російськими силами в перші дні вторгнення в лютому 2022 року.

Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою, і кожна зі сторін регулярно звинувачує іншу в плануванні атаки на станцію.

Мої експерти продовжують повідомляти про військові дії поблизу станції,

сказав він.

Гроссі відвідував Запорізьку АЕС п'ять разів з початку вторгнення і закликав обидві сторони проявляти стриманість, щоб уникнути ядерної аварії.

Гроссі: градирня Запорізької АЕС сильно пошкоджена і потребує знесення05.09.24, 07:23 • 37821 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
reutersReuters
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
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