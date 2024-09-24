Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси
Киев • УНН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг курской АЭС серьезная, но агентство не планирует там постоянной миссии. Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской атомной электростанции в России остается серьезной, но его агентство не планирует размещать там постоянную миссию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Украинские войска остаются в Курской области России, но они находятся примерно в 40 км от станции.
Ситуация серьезная, поскольку произошел военный прорыв, и этот прорыв достиг стадии, когда он не так далеко от атомной электростанции
Гросси посетил курскую АЭС, которая состоит из четырех реакторов, в прошлом месяце и отметил, что станция будет "чрезвычайно уязвимой" в случае нападения, поскольку не имеет защитного купола.
В своих комментариях перед началом дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, он выразил надежду, что благоприятные обстоятельства позволят ему не возвращаться на станцию.
Я надеюсь, что не будет необходимости возвращаться на курскую станцию, поскольку это будет означать, что ситуация стабилизировалась,
По словам Гросси, МАГАТЭ не планирует размещать постоянных наблюдателей на станции - в отличие от четырех украинских АЭС, включая Запорожскую станцию, захваченную российскими силами в первые дни вторжения в феврале 2022 года.
Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, и каждая из сторон регулярно обвиняет другую в планировании атаки на станцию.
Мои эксперты продолжают сообщать о военных действиях вблизи станции,
Гросси посещал Запорожскую АЭС пять раз с начала вторжения и призвал обе стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.
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