Ситуация напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ на курской АЭС не планируется - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской атомной электростанции в России остается серьезной, но его агентство не планирует размещать там постоянную миссию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Украинские войска остаются в Курской области России, но они находятся примерно в 40 км от станции.

Ситуация серьезная, поскольку произошел военный прорыв, и этот прорыв достиг стадии, когда он не так далеко от атомной электростанции - сказал Гросси.

Гросси посетил курскую АЭС, которая состоит из четырех реакторов, в прошлом месяце и отметил, что станция будет "чрезвычайно уязвимой" в случае нападения, поскольку не имеет защитного купола.

В своих комментариях перед началом дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, он выразил надежду, что благоприятные обстоятельства позволят ему не возвращаться на станцию.

Я надеюсь, что не будет необходимости возвращаться на курскую станцию, поскольку это будет означать, что ситуация стабилизировалась, отметил он.

По словам Гросси, МАГАТЭ не планирует размещать постоянных наблюдателей на станции - в отличие от четырех украинских АЭС, включая Запорожскую станцию, захваченную российскими силами в первые дни вторжения в феврале 2022 года.

Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, и каждая из сторон регулярно обвиняет другую в планировании атаки на станцию.

Мои эксперты продолжают сообщать о военных действиях вблизи станции, сказал он.

Гросси посещал Запорожскую АЭС пять раз с начала вторжения и призвал обе стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.

Гросси: градирня Запорожской АЭС сильно повреждена и требует сноса