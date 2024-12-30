Сирський: загальні втрати росії в Україні за рік сягнули 427 тисяч

російське військо щодня втрачає близько 1700 осіб особового складу, а за рік цифра втрат рф сягнула 427 тисяч. Про це повідомив у своєму Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

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Сирський наголосив, що найгарячішими напрямками залишаються на Донеччині.

"Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині",— зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

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