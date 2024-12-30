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Сирський: загальні втрати росії в Україні за рік сягнули 427 тисяч

Сирський: загальні втрати росії в Україні за рік сягнули 427 тисяч

Київ • УНН

 • 27211 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про щоденні втрати росії близько 1700 військових. Загальні втрати російських військ в Україні за рік досягли 427 тисяч осіб.

російське військо щодня втрачає близько 1700 осіб особового складу, а за рік цифра втрат рф сягнула 427 тисяч. Про це повідомив у своєму Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

Деталі 

Сирський наголосив, що найгарячішими напрямками залишаються на Донеччині.

"Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині",— зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Британська розвідка розкрила щоденні втрати армії рф у листопаді30.12.24, 13:55 • 23484 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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