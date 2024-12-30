Сырский: общие потери россии в Украине за год достигли 427 тысяч
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о ежедневных потерях россии около 1700 военных. Общие потери российских войск в Украине за год достигли 427 тысяч человек.
российское войско ежедневно теряет около 1700 человек личного состава, а за год цифра потерь рф достигла 427 тысяч. Об этом сообщил в своем Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.
Детали
Сырский отметил, что самыми горячими направлениями остаются в Донецкой области.
"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь - результат героических действий наших воинов в Донецкой области", - отметил Главнокомандующий ВСУ.
Британская разведка раскрыла ежедневные потери армии рф в ноябре30 дек. 2024, 11:55 • 16197 просмотров