Сырский: общие потери россии в Украине за год достигли 427 тысяч

российское войско ежедневно теряет около 1700 человек личного состава, а за год цифра потерь рф достигла 427 тысяч. Об этом сообщил в своем Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Детали

Сырский отметил, что самыми горячими направлениями остаются в Донецкой области.

"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь - результат героических действий наших воинов в Донецкой области", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Британская разведка раскрыла ежедневные потери армии рф в ноябре