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Сирський відвідав смугу оборони на Харківщині: противник не припиняє спроб штурмових дій

Київ • УНН

 • 13963 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ працював у смузі оборони бригади "Хартія", де обговорив питання стійкості оборони. Він наголосив, що ворог заблокований у районі Вовчанська.

Сирський відвідав смугу оборони на Харківщині: противник не припиняє спроб штурмових дій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у смузі оборони бригади "Хартія" на Харківському напрямку, де противник не припиняє спроб штурмових дій, передає УНН.

На місці детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав вказівки для вирішення проблемних питань 

- повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що у травні 2025 року російський агресор починав тут масштабну наступальну операцію, маючи на меті створення на півночі України "буферної зони" та ймовірне захоплення Харкова.

Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках - відкинутий на північ 

- наголосив Сирський.

Додамо

За словами Головнокомандувача ЗСУ, 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" - одне з тих військових з’єднань, яке надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні й роботизовані системи. Причому як в обороні, так і в наступі.

Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський12.03.25, 21:28 • 16743 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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