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Сырский посетил полосу обороны в Харьковской области: противник не прекращает попыток штурмовых действий

Киев • УНН

 • 13948 просмотра

Главнокомандующий ВСУ работал в полосе обороны бригады "Хартия", где обсудил вопросы устойчивости обороны. Он подчеркнул, что враг заблокирован в районе Волчанска.

Сырский посетил полосу обороны в Харьковской области: противник не прекращает попыток штурмовых действий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в полосе обороны бригады "Хартия" на Харьковском направлении, где противник не прекращает попыток штурмовых действий, передает УНН.

На месте детальнее изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания для решения проблемных вопросов 

- сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что в мае 2025 года российский агрессор начинал здесь масштабную наступательную операцию, имея целью создание на севере Украины "буферной зоны" и вероятный захват Харькова.

Однако, через десять месяцев враг заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых участках - отброшен на север 

- подчеркнул Сырский.

Добавим

По словам Главнокомандующего ВСУ, 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" - одно из тех воинских соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем как в обороне, так и в наступлении.

Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский12.03.25, 21:28 • 16730 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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