Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Запорізькому напрямку: обговорив забезпечення дронами та боєприпасами
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав війська на Запорізькому напрямку. Він обговорив з командирами стан забезпечення підрозділів та підготовку до зимового періоду.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи ЗСУ, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. Під час зустрічі з командирами він обговорив стан забезпечення підрозділів та оперативну ситуацію на місцях. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського.
Деталі
Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів
За його словами, командування прагне посилити оборону військ на найскладніших складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.
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Зустрівся з командирами бригад. Ми детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ. Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період
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