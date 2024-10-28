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Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Запорізькому напрямку: обговорив забезпечення дронами та боєприпасами

Київ • УНН

 • 21202 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав війська на Запорізькому напрямку. Він обговорив з командирами стан забезпечення підрозділів та підготовку до зимового періоду.

Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Запорізькому напрямку: обговорив забезпечення дронами та боєприпасами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи ЗСУ, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. Під час зустрічі з командирами він обговорив стан забезпечення підрозділів та оперативну ситуацію на місцях. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського.

Деталі

Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області.  На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів

- розповів Сирський. 

За його словами, командування прагне посилити оборону військ на найскладніших складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.

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Зустрівся з командирами бригад. Ми детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ. Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період

- підсумував Головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо

Британська розвідка заявила, що російські війська перетнули канал у південній частині Часового Яру та наблизилися до міста. У центральній і північній частинах району каналу тривають запеклі бої.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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