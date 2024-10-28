Сырский посетил подразделения ВСУ на Запорожском направлении: обсудил обеспечение дронами и боеприпасами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения ВСУ, которые участвуют в оборонительной операции в Запорожской области. Во время встречи с командирами он обсудил состояние обеспечения подразделений и оперативную ситуацию на местах. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского.

Детали

Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов

По его словам, командование стремится усилить оборону войск на самых сложных сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

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Встретился с командирами бригад. Мы подробно проанализировали обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ. Особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период