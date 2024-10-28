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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский посетил подразделения ВСУ на Запорожском направлении: обсудил обеспечение дронами и боеприпасами

Сырский посетил подразделения ВСУ на Запорожском направлении: обсудил обеспечение дронами и боеприпасами

Киев  •  УНН

16:39 • 8591 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил войска на Запорожском направлении. Он обсудил с командирами состояние обеспечения подразделений и подготовку к зимнему периоду.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения ВСУ, которые участвуют в оборонительной операции в Запорожской области. Во время встречи с командирами он обсудил состояние обеспечения подразделений и оперативную ситуацию на местах. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского.

Детали

Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области.  На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов

- рассказал Сырский. 

По его словам, командование стремится усилить оборону войск на самых сложных сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

рф осуществила 92 атаки на фронте: в Генштабе сообщили, где горячее всего28 октября 2024, 14:59 • 11826 просмотров

Встретился с командирами бригад. Мы подробно проанализировали обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ. Особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период

- подытожил Главнокомандующий ВСУ. 

Напомним,

Британская разведка заявила, что российские войска пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к городу. В центральной и северной частях района канала продолжаются ожесточенные бои.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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