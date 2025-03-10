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Сирський розкрив критерії призначення нових командирів армійських корпусів

Київ • УНН

 • 69785 перегляди

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про пріоритет молодим офіцерам з бойовим досвідом у призначенні командирів корпусів. На нараді обговорили формування управлінь корпусів та реорганізацію армії.

Сирський розкрив критерії призначення нових командирів армійських корпусів

У призначенні командирів армійських корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок у соцмережах, передає УНН.

У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад

- написав Сирський.

Таку заяву він зробив за підсумками робочої наради з питань формування армійських корпусів. Там Головком заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.

Також він вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення.

"Визначив подальші завдання в процесі реорганізації. Щоб вистояти і перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом", - заявив Сирський.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, якого рівно рік тому було призначено на цю посаду, назвав 8 пріоритетів у війську.

Заявлялося, що Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами - оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до постійної корпусної системи.

Президент України Володимир Зеленський у лютому вказував, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Олександр Сирський
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