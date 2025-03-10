Сирський розкрив критерії призначення нових командирів армійських корпусів
Київ • УНН
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про пріоритет молодим офіцерам з бойовим досвідом у призначенні командирів корпусів. На нараді обговорили формування управлінь корпусів та реорганізацію армії.
У призначенні командирів армійських корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок у соцмережах, передає УНН.
У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад
Таку заяву він зробив за підсумками робочої наради з питань формування армійських корпусів. Там Головком заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.
Також він вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення.
"Визначив подальші завдання в процесі реорганізації. Щоб вистояти і перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом", - заявив Сирський.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, якого рівно рік тому було призначено на цю посаду, назвав 8 пріоритетів у війську.
Заявлялося, що Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами - оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до постійної корпусної системи.
Президент України Володимир Зеленський у лютому вказував, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.