Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов
Киев • УНН
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о приоритете молодых офицеров с боевым опытом при назначении командиров корпусов. На совещании обсудили формирование управлений корпусов и реорганизацию армии.
При назначении командиров армейских корпусов приоритет отдан молодым, перспективным офицерам, которые уже имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник в социальных сетях, передает УНН.
При назначении командиров корпусов приоритет отдан молодым, перспективным офицерам, которые уже имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад
Такое заявление он сделал по итогам рабочей встречи по вопросам формирования армейских корпусов. Там Главком заслушал командиров корпусов по порядку выполнения первоочередных мероприятий по формированию управлений корпусов.
Также он выслушал проблемные вопросы и отдал необходимые распоряжения для их неотложного решения.
"Определил дальнейшие задачи в процессе реорганизации. Чтобы выстоять и победить, украинская армия становится современнее, эффективнее, сильнее. Продолжаем работу согласно намеченному плану", - заявил Сырский.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, которого ровно год назад назначили на эту должность, назвал 8 приоритетов в армии.
Заявлялось, что Вооруженные силы Украины переходят от временных органов управления войсками - оперативно-тактических группировок и тактических групп к постоянной корпусной системе.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале указывал, что был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и созданию корпусов.