Синєгубов про Борівський напрямок: побільшало ворожих обстрілів, розглядається питання примусової евакуації дітей
Київ • УНН
На Борівському напрямку у Харківській області збільшилася кількість ворожих обстрілів, розглядається можливість примусової евакуації дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони".
На Борівському напрямку у Харківській області збільшилася кількість ворожих обстрілів, розглядається можливість примусової евакуації дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони", повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Щодо ситуації на Борівському напрямку. Спостерігаємо збільшення кількості обстрілів окупантів. Ворог знищує цивільну інфраструктуру, завдає ударів по логістичних обʼєктах, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Тому, з його слів, є потреба максимально убезпечувати цивільне населення, а особливо - родини з дітьми.
"Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області", - зазначив голова ОВА.
Окрім цього, з його слів, з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини - до Харкова, 4 дитини до Ізюма, 1 дитина до Закарпатської області.
"Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибувають свіжомобілізовані. Намагання окупантів не дають результатів, адже ЗСУ тримають позиції. Ситуація на Харківщині лишається напруженою, проте українські захисники продовжують заходи щодо посилення оборони", - наголосив Синєгубов.
Нагадаємо
У Силах оборони України прокоментували інформацію щодо можливого ворожого наступу на населений пункт Борова Харківської області, зазначивши, що панікувати наразі не потрібно, адже українські воїни готові до будь-якого розвитку подій та дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку.