На Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество вражеских обстрелов, рассматривается возможность принудительной эвакуации детей из 5 населенных пунктов "оранжевой зоны", сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Относительно ситуации на Боровском направлении. Наблюдаем увеличение количества обстрелов оккупантов. Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру, наносит удары по логистическим объектам, пытаются найти слабые места в нашей обороне", - отметил Синегубов в Telegram.

Поэтому, по его словам, есть необходимость максимально обезопасить гражданское население, а особенно - семьи с детьми.

"Сейчас на территории Боровской громады в целом проживает 580 детей. Рассматриваем возможность принудительной эвакуации 33 детей из 5 населенных пунктов "оранжевой зоны": Загрызово, Богуславка, Шийковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Рассмотрим этот вопрос на Совете обороны области", - отметил глава ОВА.

Кроме этого, по его словам, с территории громады эвакуировали 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 3 ребенка эвакуированы в Волынскую область, 2 ребенка - в Харьков, 4 ребенка в Изюм, 1 ребенок в Закарпатскую область.

"Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывают свежемобилизованные. Попытки оккупантов не дают результатов, ведь ВСУ держат позиции. Ситуация на Харьковщине остается напряженной, однако украинские защитники продолжают мероприятия по усилению обороны", - отметил Синегубов.

Напомним

В Силах обороны Украины прокомментировали информацию о возможном вражеском наступлении на населенный пункт Боровая Харьковской области, отметив, что паниковать пока не нужно, ведь украинские воины готовы к любому развитию событий и дадут адекватный отпор и на том направлении.