Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Голова Дніпропетровської облради повідомив про успішне знищення ворожого безпілотника силами ППО. Військові з ПвК "Схід" отримали подяку за ефективну роботу в обороні неба регіону.
Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.
"Знову успішно попрацювали наші сили ППО. Оборонці неба збили ще один ворожий безпілотник. Дякую військовим з ПвК "Схід"!" - повідомив Лукашук.
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