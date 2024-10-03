Сили оборони уразили за допомогою ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М"
Київ • УНН
Українські сили оборони вразили балістичними ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М". Знищення цієї станції суттєво знижує здатність рф виявляти та перехоплювати повітряні цілі, створюючи сприятливі умови для використання крилатих ракет.
Збройні Сили України вразили балістичними ракетами ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, заявили у четвер у Генеральному Штабі ЗСУ, передає УНН.
Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М"
Як вказали у Генштабі, РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США.
Знищення РЛС "Небо-М", як ввкажають у Генштабі, створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.
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